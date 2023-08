Souvent, les cyberpirates sortent du darkweb le dimanche soir pour lancer leur attaque. C’est le moment où il y a le moins de chance qu’il y ait une surveillance humaine derrière les écrans. C’est ce qui s’est produit. Lundi matin, les premiers agents qui ont allumé leur ordinateur pour prendre leur service ont constaté un problème. Olivier Jusniaux, directeur général du CPAS de Charleroi décrit les choses : "les données n’ont pas été volées mais cryptées. Concrètement, nos serveurs ne pouvaient plus communiquer entre eux. Plus aucune des applications internes que nous utilisons ne fonctionnait". L’attaque a été accompagnée d’un message, invitant le service public à prendre contact pour négocier : "C’est cynique, explique Olivier Jusniaux. Ces pirates se présentent presque comme des sauveurs qui vous prouvent que votre système est vulnérable et vous proposent de négocier le prix de vos données et de votre sécurité future. Evidemment nous ne paierons rien. Nous avons porté plainte et les équipes en charge de la police en charge de la cybercriminalité sont intervenues immédiatement. Tous nos serveurs ont été mis hors réseaux".