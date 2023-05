Charleroi : une "salle de shoot" mobile pour les consommateurs de drogues dures

Elles sont plus connues sous le nom de "salles de shoot". Une autre appellation : les salles de consommation à moindres risques. Parce que c’est ce dont il s’agit : un espace qui permet aux consommateurs de drogues dures de consommer de manière encadrée. Il en existe déjà deux en Belgique, à Liège et Bruxelles.

Charleroi aura la sienne – si tout va bien – en 2024. Une version mobile. "Nous voulons aller à la rencontre des consommateurs et ne pas rester uniquement dans le centre-ville de Charleroi, explique Didier Neirynick, le porte-parole du CPAS de Charleroi. Il s’agira d’un camion, un semi-remorque, qui sera équipé pour accueillir des personnes toxicomanes dans différents endroits de la ville de Charleroi. C’est un projet unique en son genre."

Encadrer des consommateurs précarisés

"Beaucoup de personnes en situation de grande dépendance sont dans des situations sociales et économiques très précaires", précise Laurence Przylucki, directrice de l’asbl carolo " Le comptoir ", qui vient déjà en aide aux toxicomanes. "Ces personnes n’ont pas de logement, vivent à la rue, sont dans de grandes difficultés. Jusqu’à aujourd’hui, à Charleroi, ces personnes sont bien obligées de consommer sur l’espace public, aux yeux de tous, dans des conditions de sécurité et d’hygiène inexistantes. Ce lieu, cet espace mobile à moindres risques, va permettre à chacun de retrouver un peu de dignité et de sécurité et de pouvoir être accompagné dans cette maladie."

L’asbl "Le comptoir" assurera la gestion quotidienne de l’espace mobile. Du personnel infirmier et social accueillera les consommateurs. Il faudra vérifier que les usagers sont en état de consommer et qu’ils ont bien amené leur dose. Pas question de leur en fournir ou de réclamer de la drogue à d’autres consommateurs. Le personnel pourra aussi tester la qualité de la drogue. Ensuite, les usagers pourront consommer leur produit – héroïne, cocaïne, crack ou autre – dans de petites alcôves individuelles, à l’abri des regards, avec du matériel stérile. Pour finir, le personnel s’assurera que la drogue est bien assimilée et qu’il n’y a pas de risque de malaise ou d’overdose.

Pas d’incitation à la consommation

Le CPAS et l’asbl "Le comptoir" sont unanimes : il n’est pas question d’inciter à consommer de la drogue. "La toxicomanie, elle existe dans toutes les grandes villes d’Europe et du monde", dit Didier Neirynck. "Cette salle de consommation à moindres risques ne va pas favoriser la consommation de drogue. Nous allons apporter un service à des personnes qui sont déjà consommatrices, par exemple plus de sécurité et d’hygiène". Laurence Przylucki précise : "Cela fait longtemps que nous soutenons ce projet, depuis 2010. Depuis quelques mois, la loi a changé et nous permet désormais de travailler plus sereinement. Auparavant, le personnel qui encadrait les salles de consommation à moindres risques pouvait être poursuivi pour trafic de drogue. Désormais, nous allons pouvoir aller plus loin dans notre travail et essayer d’aider les consommateurs à reprendre le contrôle sur leur situation."

Apaiser l’espace public

Par ailleurs, le porte-parole du CPAS précise aussi que ce projet permettra d’apaiser l’espace public. D’éviter, par exemple, que des usagers se piquent en rue aux yeux du grand public. Les autorités espèrent aussi qu’il y aura moins de matériel usagé abandonné.

Ce projet est encadré par la Ville de Charleroi et son CPAS, en collaboration avec le parquet. Cette salle mobile devrait bénéficier de subsides wallons et se concrétiser dans le courant de l’année 2024. Les modalités pratiques précises de fonctionnement doivent encore être définies. Le coût du marché public est d’environ 500 000 euros.