Charleroi : Une plaque commémorative dans chaque cimetière en mémoire des victimes du Covid 19

Hommage aux victimes du covid 19, ce samedi matin, au cimetière de Charleroi Nord. La ville a répondu positivement à l’initiative d’un citoyen endeuillé par la crise sanitaire et qui a soumis un projet de plaque commémorative aux autorités. La première de ces plaques, que l’on retrouvera dans chaque cimetière, a été dévoilée.

"J’ai très, très mal vécu cette période, explique Christophe Vera, à l’origine de cette démarche. Mes grands-parents ont été hospitalisés sans que je puisse les voir ni même leur parler. Ils sont morts tous les 2, seuls dans leur chambre d’hôpital ! Nous étions trois à leurs funérailles. Ensuite, j’ai fait une dépression et je ne parvenais pas à apaiser ma colère : impossible surtout de faire son deuil."

C’est dans ce contexte que Christophe Vera a eu cette idée, pour lui, mais aussi tous les autres proches des victimes de la pandémie, d’apposer cette plaque dans les cimetières. "C’était l’horreur et on doit absolument laisser une trace de cette période très difficile, poursuit Christophe Vera. On doit pouvoir se souvenir de ces victimes, dans 20, 30, 50 ans et la ville de Charleroi, a tout de suite été d’accord avec mon projet."



"J’ai tout de suite dit oui, confirme Mahmut Dogru, l’échevin en charge des cimetières de Charleroi. J’ai moi-même perdu un proche dans ces circonstances et je pense qu’à cette époque, la plupart des funérailles n’ont pas pu être réalisées selon la volonté des défunts ou de leurs familles. C’est pourquoi cette plaque est importante pour ne pas oublier, participer au travail du deuil mais aussi pour offrir dans chaque cimetière de la ville un lieu de recueillement."

Au total, 25 plaques commémoratives seront installées dans tous les cimetières de la ville ainsi qu’au crématorium de Charleroi.