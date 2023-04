Charleroi : Une nouvelle campagne de promotion des associations jeunesse Carolos

La jeunesse carolo connaît-elle les différents services à sa disposition ? Une nouvelle campagne de promotion vient d’être lancée ce lundi 17 avril 2023. Des codes QR ont été affichés un peu partout. L’objectif ? Informer les jeunes à propos des différents services offerts à la Jeunesse à Charleroi. Une fois scanné, le QR Code renvoie vers une carte interactive sur laquelle se retrouvent les Maisons des Jeunes, les Centres d’Information Jeunesse, les Services d’Action en Milieu Ouvert…

Visiblement, les maisons de Jeunes par exemple passent encore sous les radars. "Je ne sais pas trop ce que ça pourrait être", explique une jeune fille âgée de 16 ans. Pour un autre jeune, c’est un endroit où l’on peut discuter ou être aidé. "Je sais qu’il y a beaucoup de choses dans Charleroi, mais je ne sais pas où exactement", ajoute-t-il.

Pour d’autres jeunes, qui les fréquentent régulièrement, c’est un endroit génial : "Je viens jouer à la PlayStation, faire des jeux de société, et plein d’autres choses ! Ce sont mes frères qui m’ont fait venir ici. Et depuis, j’y viens tout le temps", explique un jeune garçon de 11 ans. Les maisons de jeunes accueillent en majorité des jeunes âgés de 12 à 26 ans, de toute origine, et de tout milieu social. Fabrice Vandenbroucke, animateur coordinateur de la Maison de jeunes "La Broc" à Charleroi, le précise, elles sont bien ouvertes à tous : "Il y a beaucoup d’idées fausses qui circulent. Ce n’est pas nécessairement réservé aux jeunes en difficulté". De nombreuses activités sont organisées régulièrement comme des cours de danse par exemple ou encore la "D-CO Geek" qui aura lieu le 30 avril. "C’est un festival de manga, de cosplay. Il y aura des jeux, des bornes d’arcade, des arts martiaux… Et l’entrée coûte seulement deux euros". Il ajoute : "Les jeunes viennent souvent grâce au bouche-à-oreille. Mais pour ceux qui n’ont pas un copain qui vient, c’est peut-être plus compliqué de nous trouver".

C’est l’optique d’améliorer la visibilité de toutes ces structures que le Service Jeunesse de la Ville de Charleroi a lancé une campagne d’affichage. Karim Chaïbi, échevin des jeunesses explique : "Les jeunes n’ont pas conscience de tous les services qui s’offrent à eux au sein de leur ville, alors que certains vivent littéralement à côté d’une Maison des Jeunes ou d’un lieu de rassemblement de mouvement de jeunesse et ne sont pas au courant de leur existence ! C’est dans l’optique d’améliorer la visibilité de toutes ces structures que nous travaillons à la Ville avec notre Service Jeunesse".