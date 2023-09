Charleroi : Une fête du sport pour tester et choisir une activité sportive

Quel sport choisir ? C’est une question que vous vous posez peut-être en ce début d’année. Pour aider à se décider, Charleroi organisait ce dimanche la deuxième édition de la "Fête du Sport".



Au programme : des initiations, des découvertes, des renseignements aussi. On peut y découvrir 40 disciplines. Et plus de 60 clubs y sont présents. Certains jeunes étaient eux aussi présents pour venir promouvoir leur sport. "Je pratique le Handball depuis l’année dernière. C’est un sport beaucoup plus collectif que le foot", explique Enzo. Talia pratique quant à elle le Kung-Fu : "On apprend à se défendre et on s’amuse bien. C’est vraiment très bien. On fait des uppercuts et tout ça".