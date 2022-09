Charleroi, une équipe amnésique ?

Pour notre consultant Nordin Jbari: "Ce genre de revers, c'est devenu habituel. Parfois, je trouve que Charleroi n'arrive pas à faire mal à l'adversaire dans des moments clés. C'est vraiment difficile de les analyser car les Zèbres font de bonnes choses mais ils perdent au final. Défensivement, ils sont un peu courts. Je trouve qu'il manque un patron défensif. Mais il manque aussi quelque chose pour marquer. Si tu n'as pas de finisseur, c'est compliqué. Tu peux maîtriser les débats mais mentalement, ça devient fatigant car tu ne marques pas. Mehdi Bayat avait l'habitude de faire des gros coups, mais ici il ne l'a pas fait. Et c'est embêtant."

Pascal Scimè parle, lui, d'amnésies dans le groupe zébré : "Au coup de sifflet final, on peut se demander : comment ont-ils fait pour perdre ce match ? Cette équipe est amnésique et pas de bol, sur ces amnésies, tu prends un but. On avait ça la saison dernière par exemple. Charleroi a un des meilleurs gardiens du championnat et il te fait une flingue sur une de ses premières interventions mais qui après réalise des exploits. De temps en temps, les Zèbres doivent se dire : parfois, quand tu ne sais pas gagner le match, tu dois tout faire pour ne pas le perdre."