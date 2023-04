Charleroi : une cinquantaine de participants au 4e photomarathon de Charleroi

La 4e édition du photomarathon de Charleroi se termine ce dimanche soir. Une cinquantaine de photographes amateurs ont participé à ce concours inédit et gratuit qui leur permet de découvrir ou redécouvrir la ville sous un autre œil. Le concours, organisé par l’asbl "Le photomarathon de Charleroi" en collaboration avec le Musée de la Photographie de Charleroi et l’Auberge de Jeunesse de Charleroi, est ouvert à tous et attire des amateurs armés de leur petit smartphone comme des passionnés équipés de matériel professionnel.

Géraldine Léonard, par exemple s’est inscrite pour le plaisir de flâner et de photographier sa ville : " On a reçu dès 10h samedi les 10 thèmes choisis par les organisateurs. Avant dimanche, 18h, on doit remettre un seul cliché (le meilleur !) pour chaque thème. Ici, sur la place Saint-Fiacre, je photographie la petite église. C’est pour un des thèmes : "Amen". C’est celui qui m’inspire le plus en ce début de concours. On verra ensuite pour les autres."

L’objectif de ce concours, qui en est à sa 4e édition, c’est de permettre de découvrir Charleroi autrement : "On impose 10 thèmes et on espère avoir ainsi des photographies inédites de la ville, explique Céline Manssens, une des responsables de l’asbl "Le photomarathon de Charleroi". C’est l’occasion d’enrichir le patrimoine de la ville, de garder des témoignages du passé. Certains lieux pris en photo lors de la 1re édition ont aujourd’hui disparu."

Autre lieu, autre thème, autre délire : Nicolas Pardoel et Fabian Vaxelaine, 2 amis d’enfance, ont choisi de chercher l’inspiration près de l’aéroport. Pour eux ce concours est l’occasion de photographier ensemble : "Je suis originaire de Bruxelles, j’habite à Liège et mon meilleur ami est carolo, rigole Fabian Vaxelaine. Il m’a donc emmené dans ce concours et le challenge est plutôt sympa ! On va de lieux en lieux et je découvre une ville que je ne connais pas à travers l’objectif de mon appareil."

" Ce type de concours permet de nous challenger à 2 mais aussi par rapport aux autres participants, explique Nicolas Pardoel. On essaye de trouver un angle, un endroit différent, inédit, on crée, on crée, on crée… Et l’ambition est évidemment qu’un de nos clichés se retrouve dans la sélection finale !"

Ce dimanche, Patrick Mac Kay est le premier à remettre ces clichés. A 66 ans, cet amateur passionné en est à sa deuxième participation : "C’est toujours aussi stressant et pas si facile que ça de trouver l’inspiration et parfois aussi de choisir. Il y a certainement 2 ou 3 thèmes pour lesquels je suis à côté de la plaque. Par contre, je suis assez fier pour d’autres de mes clichés."



Les résultats du concours seront connus le 8 juin et d’ici là, un jury choisira, sans connaître l’identité des photographes, 30 clichés qui participeront à la finale. Les 2 premiers recevront un prix et les 30 photos choisies seront exposées à l’auberge de jeunesse de Charleroi à partir du 8 juin (jour du vernissage). Ce jour-là, tous les visiteurs pourront également choisir le prix du public.