Charleroi : un petit millier d’enseignants manifestent contre plusieurs réformes

Parmi les manifestants, Marie-Françoise Merget. Elle enseigne les mathématiques au sein de l’Institut Saint-André de Charleroi. Forte d’une carrière de 32 ans, elle ne décolère pas : "on en a marre. Marre d’avoir des classes trop nombreuses. On veut y ajouter des enfants de l’enseignement spécialisé et encore augmenter la taille des classes". En 32 ans, elle a évidemment eu l’opportunité de constater une évolution à l’école : "chez les élèves, je constate de moins en moins de compétences. On est pour le Pacte d’excellence mais je crains que ça n’ait pas les effets escomptés. Les élèves n’ont plus le goût de l’effort. Et je le répète, si on y ajoute des élèves de l’enseignement spécialisés qui ont besoin d’aménagements spécifiques, c’est très difficile pour un professeur de s’occuper de ces enfants avec attention".

C’est non, donc à la réforme de l’enseignement qualifiant tel que proposée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une réforme qui concerne également le fameux "tronc commun", un même enseignement jusqu’au terme de la troisième secondaire. Romain Moerman, professeur de sciences, est sceptique : "On nous demande de plus en plus de choses. On nous demande d’accueillir des enfants qui ont des soucis de type dyslexie, dyspraxie, de dyscalculie. On doit également servir d’éducateur car, malheureusement, de plus en plus de parents ont perdu la capacité de bien éduquer leurs enfants. Alors on est pour des changements car il doit y en avoir, mais en ce qui concerne ce tronc commun, attendre la fin de la troisième année pour évaluer et orienter, est-ce que ce ne sera pas trop tard".