Charleroi : Un long week-end sous le signe de la musique et de la brocante

Du 16 au 19 juin, les carolos vont pouvoir renouer avec la fête et la convivialité. 4 jours sous le signe de la musique avec une centaine d’événements musicaux, aux 4 coins de la Ville, et en même temps, du samedi 12h au dimanche 17h, le retour de la brocante des quais avec sa version nocturne.

Des concerts un peu partout, pour tout le monde

Impossible d’entrer dans le détail de cette programmation pour le moins variée, mais ce qu’on peut dire, c’est qu’il y en aura vraiment pour tout le monde. Du classique au métal en passant par le rap, le hip-hop, la techno… L’ensemble des lieux culturels sont de la partie. Mais pas seulement puisque la musique va aussi s’inviter à la brocante des quais, dans le métro, dans la rue et puis, comme pendant le confinement, dans toute une série de services résidentiels pour personnes âgées ou en situation de handicap. Toujours bon de rappeler que la centaine d’événements musicaux programmés sont tous gratuits. Le programme complet est à découvrir sur www.eden-charleroi.be ou www.fetedelamusique.be et sur les réseaux sociaux

Brocante des quais : retour en mode nocturne

C’est le rendez-vous préféré de pas mal de brocanteurs et cette édition 2022, libérée des contraintes sanitaires, revient à la formule qui a fait son succès : en mode nocturne. Elle débutera samedi à 12h pour se terminer dimanche à 17h. Et on pourra flâner non-stop le long des quais qui seront colonisés par 200 brocanteurs. 2 nouveautés aussi : une foire aux disques vinyles occupera une partie de la brocante et les plus gourmands pourront découvrir le festival " food truck ". Une brocante qui sera aussi musicale avec la présence de nombreux groupes et fanfares en marge de la fête de la musique. Plus d’infos sur le site de la ville de Charleroi et sur la page Facebook de l’événement.