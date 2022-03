Charleroi : un "hackanews" pour confronter les idées et techniques du journalisme

Jusqu’à dimanche soir se déroule à Médiasambre, à Charleroi, l’événement "Hackanews" coorganisé par la RTBF et Charlewood. 80 jeunes sont invités à être confrontés aux techniques et ficelles du métier de journaliste. Cette formation est ouverte à tous les curieux, quels que soit leur âge et leur niveau d’études. "L’intérêt c’est d’avoir le regard de personnes qui ne sont pas issues du journalisme", explique Maxime Nzali, l’un des participants aux ateliers.

Les jeunes se mettent au travail. Le but est de réaliser un sujet en 48 heures. Il faut travailler simultanément sur le fond et sur la forme, indique Nese Keles, une des participantes, afin de "véhiculer les bonnes informations, en utilisant le bon média. Doit-on le faire sous forme d’interview, ou plutôt de podcast ou encore de vidéo ? C’est tout un travail : vous le faites en quelques heures, alors que nous avons 48 heures. C’est très peu, en fait", explique-t-elle à notre journaliste.

Mais la RTBF a beaucoup à apprendre des jeunes participants, selon Jacques Crémers, un des responsables de la rédaction de la RTBF : "Ils ont plein de choses à nous dire sur ce qu’ils vivent, et sur notre propre métier, sur la déontologie, sur les codes que nous utilisons et sur la manière dont nous fabriquons un journal télévisé. Et nous voulons écouter leur créativité, leurs questions, voir s’ils ont des idées ou des propositions éditoriales. C’est ce que nous voulons capter pour pouvoir nous adresser à ce public jeune dans notre mission de service public".

"Les jeunes sont intéressés par ce qui se passe dans le monde et par l’actualité, et ils ont leurs opinions. Mais les canaux utilisés actuellement et la manière de faire ne sont pas super adaptés par rapport à eux, qui sont nés avec un smartphone dans la main", estime Ibrahim Ouassari, fondateur de Molengeek, partenaire du Hackanews de la RTBF.