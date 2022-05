Charleroi : un film sur la deuxième guerre mondiale tourné à l’Hôtel de Ville !

Les scènes se dérouleront dans plusieurs endroits intérieurs et extérieurs de l’Hôtel de ville, mais également à la Caserne Trésignies. Des scènes auront lieu aux quatre coins de la Belgique : Liège, Mechelen, Dilbeek et Anvers. Ces lieux ont été sélectionnés par le réalisateur car leur architecture correspond parfaitement à l’ambiance du film. Ne paniquez donc pas si vous croisez des soldats en uniforme, il s’agit d’une fiction et que tout ceci n’est que provisoire.