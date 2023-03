Charleroi : un échangeur pour faciliter l’accès direct à la gare depuis le ring

D’importants travaux vont débuter le 15 mars aux abords de la gare de Charleroi avec la construction d’un vaste échangeur routier sous le viaduc de la A503. Ce projet germe depuis 10 ans et entre donc dans sa phase de réalisation. L’objectif de cet immense rond-point avec 6 bretelles d’accès sera double :

" L’idée est de permettre de relier directement la gare de Charleroi-Central avec le réseau autoroutier, explique Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, maître d’ouvrage de ce projet. Les bretelles relieront l’autoroute et donc le R3 et le R9 avec le parking de la gare mais aussi l’arrière de celle-ci via une nouvelle voirie directe. C’est un élément essentiel pour fluidifier l’accès à la gare et donc l’intermodalité."

"Le deuxième objectif est d’apaiser la circulation dans les petites rues qui se situent à l’arrière de la gare, poursuit Xavier Desgain, échevin de la mobilité carolo. Ces petites voiries communales ne sont pas adaptées au trafic des milliers de voitures qui chaque jour empruntent toutes ces petites routes pour s’approcher de la gare. Avec la construction de cet échangeur et en adaptant le plan de circulation locale, la qualité de vie de ces riverains devrait sensiblement s’améliorer."

Ce chantier, c’est un budget de près de 5,5 millions d’euros. La plantation de 1400 arbres et l’engazonnement de nouveaux espaces créés sont prévus tout comme des aménagements cyclo-piétons, notamment aux abords des nouvelles bretelles.

Cet échangeur, comme par exemple le futur BHNS (le bus à haut niveau de service), est une des réalisations soutenues par la Région wallonne pour améliorer la mobilité à Charleroi et fluidifier l’accès au centre-ville. La fin des travaux est prévue au printemps 2024. Un peu plus d’un an de travaux pendant lesquels la circulation et le stationnement seront fortement perturbés sur différents axes proches du chantier.