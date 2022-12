Charleroi : un budget 2023 en équilibre très précaire

Ce Plan Oxygène, c’est une enveloppe d’un milliard d’euros souscrit par la Région Wallonne. La Ville de Charleroi, pour boucler ce budget "à l’équilibre", a dû recourir à un emprunt d’une hauteur de cent millions. Mais les finances de la Région Wallonne ne sont pas plus florissantes que celles de Charleroi. Une seule banque a accepté de prêter cet argent. Avec une condition : un prêt sur 20 ans et non sur 30, comme cela est habituellement la norme. Conséquence ? Des remboursements annuels plus importants. Et cela rend l’équilibre caduc puisque la Ville doit d’ores et déjà trouver 1,4 million d’euros suite à cette annonce et effectivement garantir son équilibre budgétaire. Un remboursement qu’il faudra assumer pendant 20 ans. Une ligne supplémentaire dans les budgets futurs, au rayon dépenses.