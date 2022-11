Charleroi : un atelier sur le clitoris au Festival du Film au Féminin

L’enjeu de l’évènement est de rendre visible des réalisatrices et actrices trop peu représentées dans les grands festivals. "Ces dernières années, on se rend compte que les femmes sont de plus en plus représentées. Elles reçoivent davantage de prix. Mais cela ne reste pas acquis, c’est un combat. C’est important de continuer à souligner qui sont ces femmes et de mettre en valeur leur travail", explique-t-elle.

La programmation est à retrouver sur : https://www.quai10.be/evenement/festival-du-film-au-feminin/