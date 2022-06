Charleroi : trois puéricultrices devant le tribunal correctionnel

La chambre du Conseil de Charleroi a décidé, fin de semaine dernière, de renvoyer trois puéricultrices devant le tribunal correctionnel. La fin d’une longue procédure.

Non-assistance à personne en danger, c’est la qualification des faits qui leur sont reprochés. Et ces faits, ils remontent au 9 mai 2016, il y a plus de 6 ans. Ce jour-là, les trois puéricultrices travaillent à la crèche Dourlet, à Charleroi. Une crèche dans laquelle la petite Ciena passe sa première semaine. Elle n’a que 3 mois et demi. Et malheureusement, elle décède au cours de la sieste. La mort subite du nourrisson. C’est la raison médicale de cette mort. Une enquête est toutefois menée car pendant trois heures, aucune des trois puéricultrices ne se serait rendue auprès de la petite Ciena.

Les parents parlent de négligence. La justice, considère les circonstances suffisantes pour inculper les trois femmes de non-assistance à personne en danger. Une inculpation qui survient en 2019 mais l’enquête se poursuit. Des analyses et des devoirs complémentaires interviennent

Finalement, 6 ans après les faits, la chambre du conseil a enfin décidé du renvoi des puéricultrices devant le tribunal correctionnel au soulagement du papa et de la maman de Ciena qui souhaitent surtout que les enseignements soient tirés et qu’un tel drame n’arrive plus à aucun autre parent.