Charleroi, tranquille et efficace, efface Seraing et s'invite provisoirement dans le Top 4

Charleroi s'est tranquillement imposé 2-0 face à Seraing ce vendredi en ouverture de la 26ème journée de Pro League.

Le premier but de la rencontre a été inscrit par Jules Van Cleemput en début de rencontre (18' 1-0), et les Carolos ont ensuite pu sereinement gérer leur avance face à des Sérésiens rapidement réduits à dix après l'exclusion de Benjamin Boulanger (31'). Daan Heymans a doublé la mise en fin de rencontre pour sa première sous ses nouvelles couleurs devant son public (83' 2-0).

Ce succès permet aux troupes d'Edward Still de s'installer provisoirement à la quatrième place du classement avec 43 points, soit un de plus qu'Anderlecht, qui recevra Eupen dimanche. Quant aux Métallos, après un 4/6 assez convaincant, ils sont assurés de conserver la 17ème et avant-dernière place du classement (23 points) au terme de cette 26ème journée.

Pour le retour de 4000 supporters au Mambourg, les Zèbres ont laissé leurs adversaires se créer les premières belles occasions de la rencontre, et Georges Mikautadze est passé tout près d'ouvrir le score au quart d'heure.

C'est donc sur une contre-attaque que les Carolos ont trouvé la faille dans la défense sérésienne : un changement d'aile lumineux d'Anass Zaroury a trouvé Jules Van Cleemput, dont le subtil enchaînement contrôle-frappe n'a laissé aucune chance à Guillaume Dietsch (18' 1-0).

Les joueurs locaux ont ensuite "profité" de l'exclusion d'un ancien de la maison, Benjamin Boulenger, qui a écarté Vakoun Bayo du bras alors que l'attaquant filait vers le but. Deuxième carte jaune (et non une rouge directe après l'intervention du VAR), mais pas de penalty (accordé dans un premier temps, converti en coup franc après l'intervention du VAR).

Touché à l'arrière de la cuisse à la demi-heure de jeu, Ryota Morioka a terminé la première période mais n'est pas remonté sur la pelouse après la pause. Le Japonais a été remplacé par Ali Gholizadeh.

Dans le camp d'en face, c'est Daniel Opare, touché à la cheville après un contact avec Joris Kayembe, qui a cédé sa place à Wagane Faye à l'heure de jeu. Dans la foulée, Anass Zaroury, à créditer d'un très bon match, a été remplacé par Youssouph Badji.

C'est un autre joueur monté au jeu, Daan Heymans, qui a assuré le succès carolo en fin de rencontre d'une frappe imparable (83' 2-0).