Charleroi teste le système relais-signes un outil pour faciliter le contact avec les personnes malentendantes

Quand vous êtes une personne sourde ou malentendante, la moindre démarche administrative auprès de la commune peut rapidement devenir un parcours du combattant. La raison : le personnel n’est pas formé au langage des signes, il ne vous comprend pas. Pour pallier ce problème, la ville de Charleroi a décidé de tester le système "relais signe". Avec cet outil, lorsqu'une personne malentendante est face à l’agent communal, elle a la possibilité de nouer un contact par visioconférence avec une personne qui va traduire ses propos.

Le service de relais-signes

Estelle Giovannangelo, responsable du service Egalité des chances à la ville de Charleroi explique le système "On appelle le service de relais-signes, un interprète apparaît et signe la conversation entre les deux protagonistes pour expliquer le contenu des documents et la façon de les obtenir".

Pour le personnel communal, le système est simple à utiliser "Premier cas de figure, l’agent communal reçoit simplement un appel qui est un appel téléphonique interprété et donc, pour lui, rien ne change" explique la directrice du service d’interprétation des sourds de Wallonie, Joëlle Sutera. "Deuxième cas de figure, l’accueil physique de la personne sourde, et là, il est important que les agents soient un peu formés à l’accueil de ces personnes". Cette formation est déjà en cours pour les agents volontaires.

En phase test

Responsable de l’Asbl "Les mains pour le dire", Léonard Pascale est enchanté de ce type d’initiatives encore trop rares au cœur des administrations. Il émet toutefois quelques petites réserves "Toute la salle va entendre le retour de la tablette, il y a donc un travail encore à effectuer sur le respect de la vie privée".

Ce système est entièrement gratuit pour les malentendants. Mais il faut consulter le site de "relais signes" pour disposer des horaires des interprètes.

Précisons que le système est en phase test, il devrait donc s’améliorer en cours d’utilisation.