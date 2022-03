Charleroi - Standard : "si tu es revanchard, tu vas chercher autre chose que le match nul"

Charleroi et le Standard se sont quittés sur un match nul lors de la 30e journée de Pro League. Toute l’équipe de Complètement Foot est revenu sur cette rencontre qui n’aura pas marqué les esprits.

0-0, c’est le score du match entre Charleroi et le Standard. "Un match que je qualifie de fermé et je ne vais pas être méchant", commence par expliquer Clément Tainmont lors de l’émission Compètement Foot.

Et notre consultant d’ajouter : "Il a fallu attendre la 80e minute et l’altercation entre les deux équipes pour mettre le feu à la rencontre. En première mi-temps, il ne s’est rien passé, si ce n’est deux, trois actions pour le Standard."

Pascal Scimè va même plus loin et parle d’un match "fade, car le Standard était venu pour ne pas prendre de but."

"On s’attendait à un match savoureux, même si le Standard est sauvé et peut finir en roue libre. Ça reste un derby wallon qui normalement doit susciter quelque chose. Ce genre de match, quand tu es joueur, tu dois t’arracher bien plus que dans une autre rencontre. Tu dois lâcher les chevaux. Charleroi n’a pas su étirer la défense du Standard. Si au final, tout le monde est content et va trouver des points positifs car personne n’a perdu, le spectateur neutre peut être frustré."