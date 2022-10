Charleroi - Standard : "Les trois cartons rouges sont mérités" pour Stéphane Breda

Selon Stéphane Breda, l'arbitre Nathan Verboomen a maitrisé les débats malgré un derby wallon engagé et trois phases difficiles à arbitrer. "Au moment où il a dû sévir et sortir les cartons jaunes, il l'a fait. Et pour les trois phases, ce ne sont pas des cartes rouges qui résultent d'une mauvaise gestion de la part de l'arbitre. Ce sont deux fautes d'anti-jeu, et une bêtise d'un joueur qui vient se frotter à l'arbitre. J'étais relativement impressionné par son match aujourd'hui." Avant de donner son avis sur les deux cartons rouges en fin de match : "On voit Laursen qui ne se soucie pas du ballon, tout ce qu'il veut c'est arrêter le joueur. C'est de l'anti-jeu et c'est brutal. L'arbitre a raison de lui donner un carton rouge. Sur la double jaune de Zinckernagel, on voit sur les images qu'il touche l'arbitre avec un geste de dépit. Il ne le bouscule pas, mais si vous touchez un arbitre, vous savez que vous aurez un carton jaune."