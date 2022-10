Charleroi - Standard : "La gestion de la supériorité numérique et de l'avance a quand même laissé à désirer"

Du côté liégeois, Pascal Scimè a tenu à épingler la prestation de Nicolas Raskin : "Je le trouve vraiment bien en ce début de saison. C'est sans doute l'un des plus réguliers. Et il n'est pas encore à son meilleur niveau. Ronny Deila lui fait du bien. Les semaines passent et Raskin ne se cache pas. Je pense qu'il a maintenant envie de s'inscrire dans la durée parce qu'il se sent important dans cette équipe et, sans doute réconforté par le discours du coach, il sent que le Standard est sur les bons rails et qu'il y a un projet sportif. C'est un joueur qui semble libéré d'un poids. Par moment, il prenait un peu trop de responsabilités, il surjouait. Ce n'était pas à lui de sauver cette équipe."

Clément Tainmont abonde dans ce sens : "Je pense que c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affectif. C'est aussi pour ça qu'on le voyait un peu moins avec ses coaches précédents. Deila lui a amené quelque chose en plus. Du leadership aussi. Même lui se donne de l'importance dans l'équipe, de par son attitude mais aussi par son jeu. [...] On le sent plus stable émotionnellement, parce que Deila est capable de le cadrer, de lui amener de la structure dans le jeu et aussi dans l'attitude d'être un leader."