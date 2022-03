Charleroi reçoit le Standard dans le cadre de la 30e journée de Pro League. Un match à enjeux bien différent pour les deux équipes qui doivent prendre les trois points.

►►► Suivez le match en direct commenté sur Vivacité

Charleroi et le Standard restent tous les deux sur une victoire face au Beerschot, le Standard ayant rattrapé son match de retard. Une victoire qui devrait les aider à aller de l’avant.

Car la victoire est quasi obligatoire pour les deux équipes. Tout d’abord pour Charleroi qui peut toujours mathématiquement se qualifier pour les PO1. A six points de la 4e place et alors qu’il reste 15 points à distribuer, rien n’est encore fait. Edward Still devra faire sans Hervé Koffi, blessé.

Côté Standard par contre, c’est l’hécatombe. Laifis est blessé tandis que Dewaele et Emond sont incertains. Cela fait beaucoup de changements pour Luka Elsner qui voudra faire oublier la claque reçue par les Carolos au mois de décembre, lorsque le Standard avait perdu 0-3 et avait vu la rencontre interrompue par ses supporters.

Des supporters Rouches qui seront présents ce dimanche au nombre de 1000 afin de voir enfin le Standard se rassurer ? Réponse peu après 20h.