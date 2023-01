Charleroi serait tout proche d'attirer Willem Geubbels, jeune attaquant de Monaco

Charleroi est à la recherche d’un attaquant. Ce n’est pas nouveau, mais les Zèbres peinent à trouver le digne successeur de Victor Osimhen et Shamar Nicholson.

Pour tenter de régler leurs problèmes offensifs, Felice Mazzu et la direction carolo auraient jeté leur dévolu sur le jeune Willem Geubbels affirme le quotidien français L’Equipe.

Pur produit de la formation lyonnaise, Geubbels était annoncé comme un des plus grands espoirs du centre de formation de l’OL. En 2018, Monaco avait d’ailleurs claqué 20 millions pour s’attacher les services du natif de Villeurbane alors qu’il ne comptait que 4 petites entrées en jeu avec les Gones.

Mais la première saison sur le rocher ne s’était pas bien passée. Geubbels a enchaîné les blessures au genou, à la cuisse et aux ischios et n’a pris part qu’à une rencontre de Ligue 1 et une de Coupe de la Ligue.

La saison suivante, il a participé à 13 des 20 premières journées de Ligue 1 avec Monaco mais a une nouvelle fois montré des signes de fragilité physique en se fracturant le métatarse, ne disputant qu’un seul match de Ligue 1 lors de la deuxième partie de saison.

La saison dernière, Geubbels a été prêté du côté de Nantes où il a pu réaliser une saison complète, disputant 22 des 38 rencontres de Ligue 1 avec les Canaris. Si son nombre de rencontres disputées a augmenté, son temps de jeu n’a cependant pas explosé puisqu’il a souvent été utilisé comme joker et n’a été que quatre fois titulaire. Sur l’exercice 2021-2022, Geubbels a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en 530 minutes de Ligue 1.

Pouvant évoluer en pointe ou sur le flanc gauche, le joueur de 21 ans intéresse également Saint-Gall en Suisse ainsi que deux autres clubs dont on ne connaît pas les noms à l’heure actuelle. Mais selon L’Equipe, les Zèbres seraient en pôle pour accueillir l’attaquant et les négociations seraient en bonne voie.

Charleroi pourrait d’ailleurs récupérer Geubbels sans dépenser le moindre centime, le contrat de l’attaquant se terminant à la fin de la saison. Les Monégasques pourraient donc accepter un départ sans indemnité de transfert mais avec un pourcentage à la revente.

Benbouali blessé, Badji pas convaincant, Charleroi manque d’un vrai neuf et pourrait donc tenter le pari Geubbels. Ce week-end à Eupen, Mbenza et Gholizadeh étaient chargés d’animer les offensives zébrées mais ne sont pas des joueurs de rectangle. L'arrivée d'un attaquant paraît donc primordiale pour la suite de la saison des Carolos.