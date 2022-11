Charleroi se saborde de façon incompréhensible à Seraing et quitte la Coupe de Belgique dès les 16e

Opposé à un Seraing pourtant remanié en 16e de finale de la Coupe de Belgique, Charleroi a joué avec avec le feu et s’est finalement brûlé les ailes en se sabotant tout seul en 2e mi-temps puis en prolongations pour finalement s'incliner dans les grandes largeurs (4-1 a.p)

Des Carolos qui auraient sans doute dû remporter cette rencontre. Ils avaient tout pour, en tout cas, se retrouvant rapidement aux commandes grâce à un but de Daan Heymans au quart d'heure. Mais le but du break, tant attendu par les supporters carolos, n’est jamais tombé et Charleroi s’est donc exposé au réveil serésien.

Un sursaut d’orgueil qui s’est matérialisé par un but de Sambu Mansoni, tout juste monté au jeu, en fin de match (80’). Seraing est même passé à quelques centimètres du hold-up, une ultime frappe heurtant la transversale dans les arrêts de jeu.

Embarqué dans une périlleuse séance de prolongations, Charleroi n'est jamais parvenu à sortir de sa léthargie ambiante. Pis encore, les Carolos ont bu le calice jusqu'à la lie, encaissant trois (!) buts en prolongations (un doublé de Vagner et un CSC de Wasinski) confirmant ainsi leur fin de match catastrophique.

Au vu de la première mi-temps, difficile de comprendre comment Charleroi a pu perdre pied d'une telle manière. En tout cas, une chose est sûre, comme l'an dernier, les Zèbres quittent la Coupe dès les 16e de finale. Une élimination, qui risque de faire mal au moral, dans le fond comme dans la forme, et qui confirme une chose : depuis quelques semaines, les Carolos n'y sont plus. En voici une nouvelle confirmation.

Charleroi se consolera peut-être un petit peu en se disant que ce n'est pas la seule équipe de D1A éliminée ce mardi soir. Eupen a en effet bu la tasse également sur le terrain de Deinze (2-0). De son côté, OHL a tranquillement pris la mesure des Francs-Borains (0-5).