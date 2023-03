Charleroi s’impose sur la pelouse d’un Antwerp qui a galvaudé de nombreuses occasions

Il a suffi d’un but de Badji à Charleroi pour s’imposer à l’Antwerp (0-1). Les Anversois se sont créés beaucoup d’opportunités mais se sont montrés maladroits et se sont heurtés à un bon Koffi. Les Zèbres ont été réduits à dix à l’heure de jeu suite à l’exclusion de Marcq mais ont résisté jusqu’au bout.

Charleroi devait réaliser un bon résultat sur la pelouse de l’Antwerp pour encore espérer accrocher le top 8. Mais en face d’eux, les Anversois veulent profiter du partage de Genk vendredi soir pour se rapprocher de la première place.

L’Antwerp prend rapidement le match à son compte et se crée les premières possibilités. Les Zèbres se font également une grosse frayeur après 9 minutes. Koffi relâche un ballon sur le bras de Tchatchoua. L’arbitre est appelé à visionner les images mais décide de ne pas siffler penalty.

Charleroi réagit et ouvre même à la marque au quart d’heure après une très belle action collective. Zorgane centre de la gauche et Badji reprend d’une tête puissante qui trompe Butez.

L’Antwerp continue sa domination mais ne parvient pas à marquer et le marquoir affiche 0-1 à la mi-temps.

Les choses se compliquent cependant pour les Zèbres à la 60e. Marcq est exclu pour une deuxième jaune pour une semelle sur le tendon d’Achille de Balikwisha.

Charleroi fait alors le gros dos mais concède tout de même une énorme occasion. Kerk se présente seul face à Koffi mais le portier carolo intervient bien.

L’Antwerp pousse et termine la rencontre avec 27 tentatives mais ne parvient pas à marquer. Les Zèbres s’imposent 0-1 et remontent à la 8e place en attendant le duel entre Louvain et Anderlecht. L'Antwerp est troisième à 8 points du leader genkois.