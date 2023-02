Charleroi s'impose d'une courte tête face à Saint-Trond et remonte dans le top 10

Opposé à Saint-Trond pour le compte de la vingt-septième journée de championnat, le Sporting de Charleroi a pris son temps mais a finalement trouvé la faille via Adem Zorgane pour empocher les trois points (1-0). Avec cette victoire, les Zèbres (35 points) recollent aux Trudonnaires, ne sont plus qu'à deux points du Cercle (37), huitième... et ont encore un match en retard à jouer ! Pas mal pour un club qui

Longtemps indécise, la rencontre s'est décantée après 69 minutes de jeu, moment choisi par Zorgane pour ouvrir le score à la suite d'un cafouillage dans le petit rectangle adverse. Stefan Knezevic pensait faire le break en fin de match, mais son but était refusé par la VAR pour une faute de Zorgane sur le gardien Daniel Schmidt (82e).

Avec un bilan de 16/30 depuis son retour à la tête de Charleroi, Felice Mazzu peut s'estimer satisfait. Côté Canaris, les dernières semaines ont été compliquées : les hommes de Bernd Hollerbach ont gagné un seul de leurs sept derniers matches... et affronteront le leader genkois dans une semaine. Prochain rendez-vous pour Mazzu et ses troupes, ce samedi face à Courtrai.