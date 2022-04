Charleroi s’écroule en 2e mi-temps, perd contre Gand et s’éloigne de l’Europe

Le Sporting de Charleroi a enregistré une deuxième défaite en deux matches en Europe playoffs samedi en s’inclinant 1-3 face à La Gantoise. Un passage à vide qui risque d’éloigner définitivement les Zèbres d’une place européenne.

Avec 27 points au compteur, les Carolos comptent déjà 7 longueurs de retard sur les Buffalo’s, en tête de ces Europe playoffs avec 34 points, deux de plus que Genk et 5 de plus que Malines, qui avait battu Charleroi la semaine dernière.

L’équipe de Edward Still semblait pourtant avoir fait le plus dur en première période en ouvrant le score juste avant la pause par Adem Zorgane, sur penalty (45e).

Mais devant leur public, les Carolos ne sont pas parvenus à gérer leur avance. Bien au contraire. Darko Lemajic a replacé les Gantois à niveau dès la 54e. Le Serbe s’est même offert un doublé quelques minutes plus tard au terme d’une action rocambolesque et marquée par une intervention laborieuse du VAR (61e).

Les Carolos – qui n’étaient pas passés loin du 2-1 avec Ali Gholizadeh à la 60e – ont accusé le coup et flanché une troisième fois en moins d’un quart d’heure. Michael Ngadeu a en effet surgi pour faire 1-3 de la tête à la 67e sur un joli coup franc de Sven Kums.

Alors qu’il ne reste plus que 12 points à prendre, Charleroi n’est plus maître de son destin et aura besoin d’une sacrée combinaison de résultats favorables pour espérer quelque chose de sa fin de saison.