Charleroi renverse le Cercle Bruges et enchaîne une deuxième victoire de rang

Après sa victoire en déplacement à Eupen, Charleroi avait pour objectif de réaliser un six sur six ce dimanche face à au Cercle de Bruges. Et c’est réussi puisque les hommes de Felice Mazzu l’ont emporté deux buts à un.

Après un début de match timide, ce sont les Brugeois qui se créent la première occasion mais le tir de Leonardo Lopes passe à côté. Mais les Brugeois seront récompensés à la 25e minute. Charles Vanhoutte hérite d’un ballon repoussé par Daan Heymans avant d’ouvrir le score d’une frappe du pied gauche qui laisse Hervé Koffi impuissant.

Mais les Carolos ne désespèrent pas et parviennent à trouver le chemin des filets sur leur premier tir cadré, juste avant le repos. En bon renard des surfaces, Isaac Mbenza remet les deux équipes à égalité et permet au Sporting de relancer une partie qui était, jusque-là, mal engagée.

La deuxième période entame parfaitement pour les Zèbres puisque Amirhossein Hosseinzadeh, tout juste monté au jeu, donne l’avance au Sporting sur une tête parfaite à la suite d’un corner millimétré.

Les Wallons se contentent ensuite de gérer leur avance pour s’offrir une deuxième victoire de rang malgré deux grosses frayeurs en fin de rencontre. Quant au nouvel employeur d’Hugo Siquet, il vient d’enchaîner une troisième partie consécutive sans succès.

Au classement, Charleroi dépasse Anderlecht et se classe désormais onzième, à un petit point du Cercle.