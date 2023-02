Charleroi renoue avec le succès en disposant tranquillement de Seraing

Après quatre rencontres sans succès, Charleroi a renoué avec le succès en s’imposant tranquillement face à Seraing (3-0) qui reste avant-dernier.

Dès le début du match, Charleroi a clairement pris le match en main, confisquant le ballon. Après une tête de Vakoun Bayo (12e) et Damien Marcq (14e), les Zèbres ont fini par ouvrir le score via l’attaquant ivoirien qui a marqué son premier but depuis son retour dans le Hainaut. Au terme d’une contre-attaque parfaitement menée par l’attaquant, celui-ci a décalé Hosseinzadeh qui lui a remis. Bayo n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets vides (19e).

Plus en contrôle, Charleroi ne laissait rien aux Métallos et aurait pu marquer un autre but via Hosseinzadeh mais l’Iranien n’a pas su tromper la vigilance de Dietsch, bien présent pour repousser sa tentative. Complètement apathiques, les Sérésiens pensaient égaliser juste avant la pause grâce à une tête de Lepoint (43e). Malheureusement pour le capitaine, le but a été annulé pour une position de hors-jeu après plus de trois minutes et trente secondes d’attente. Charleroi menait donc méritoirement à la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, Marius n’est pas passé loin de l’égalisation mais sa tentative n’était pas cadrée (47e). Mis sous pression, Charleroi a alors accéléré et s’est offert un bon bol d’air via une tête de Bager après un corner mal repoussé par la défense de Seraing (53e).

Quelques minutes plus tard, les hommes de Felice Mazzù ont réussi à clôturer tout suspense. Sur un penalty obtenu par Mansoni, Ilaimaharitra a pris ses responsabilités pour offrir la troisième réalisation de la soirée à son équipe (61e). Après ce but, le match n''a plus offert grand-chose aux fans des deux équipes. Conscients que l’issue était écrite, les deux entraîneurs ont effectué plusieurs changements et n’attendaient qu’une chose : le coup de sifflet final.

Très peu mis en danger, les Zèbres se sont donc finalement imposés 3-0. Grâce à cette victoire, Charleroi revient au même niveau qu’Anderlecht au classement et ne compte plus que quatre points de retard sur le Cercle, huitième. De son côté, Seraing reste avant-dernier, à quatre points de Courtrai, premier non relégable.