Charleroi, "région" avec l’un des taux de diplômés les plus bas de Belgique, a désormais son campus universitaire

Le cœur du campus sera situé dans le bâtiment Zénobe Gramme, créé en 1911 pour l’exposition industrielle. À l’époque, Charleroi est à la pointe de l’industrie métallurgique et ce bâtiment est son joyau. Mais la rénovation a été un véritable casse-tête pour les architectes à l’origine du projet, le lieu étant partiellement classé, il a fallu composer : "C’était un défi de patrimoine, de durabilité et de sécurité", explique Martin Monnart, architecte chez Archipelago, l’un des bureaux ayant remporté le projet. "Il a fallu creuser plusieurs mètres sous les pavés de cette immense salle pour y installer le système de ventilation de tout le bâtiment. On a dû se mettre autour de la table avec toutes les professions pour trouver des solutions. Aujourd’hui, le bâtiment est prêt à redevenir ce qu’il était au départ : une école, des laboratoires de recherches et un centre de haute précision."

Aujourd’hui il reste tout de même quelques travaux à réaliser mais les étudiants pourront commencer leurs cours à la rentrée, le 14 septembre prochain.