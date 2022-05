Charleroi : Quand le terrain de basket devient une œuvre d’art

"Des terrains de basket comme celui-ci, on en voit à Los Angeles ou à Paris mais en Belgique, c’est très rare", lance le basketteur Vadim Hollevoet. C’est donc avec beaucoup d’excitation et une pointe de jalousie que ce bruxellois et ses co-équipiers viennent taper la balle à Charleroi.

Sous leurs baskets, le terrain gris et délabré de la cité de la Lâche à Roux a fait place à une fresque colorée de 400 m2. L'œuvre réalisée par Dema One, street artiste belge de renommée internationale est visible de loin.