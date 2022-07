Charleroi prête Valentine Ozornwafor à Sochaux

Valentine Ozornwafor a été prêté, avec option d'achat, par le Sporting de Charleroi au FC Sochaux, qui évolue en D2 française, ont annoncé les deux clubs samedi.

Le défenseur international nigérian de 23 ans était arrivé à Charleroi il y a un an sous forme de prêt en provenance de Galatasaray. Il a joué 17 matches sous le maillot des Zèbres la saison dernière. Le club carolo l'a acquis définitivement en fin de saison.

Sochaux a terminé 5e du dernier championnat de Ligue 2 et a manqué la montée en étant éliminé en demi-finales des barrages pour la promotion par Auxerre aux tirs au but. Auxerre avait ensuite battu Saint-Etienne aux tirs au but également pour assurer sa montée en Ligue 1.