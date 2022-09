Charleroi : Première édition de la "Fête du Sport"

Faire du sport mais que choisir ? C’est souvent la question qui se pose au moment de s’inscrire ou d’inscrire son enfant dans un club sportif. Pour aider à se décider, Charleroi organisait ce dimanche sa première "Fête du Sport" : " Nous travaillons avec beaucoup de clubs de la ville qui sont très actifs, explique Karim Chaïbai, l’échevin des sports de Charleroi. Cette journée, c’est leur donner de la visibilité, un espace, une vitrine. D’autre part, c’est permettre aux citoyens de trouver en un seul lieu toute la palette sportive disponible à Charleroi. "

Quasi tous les clubs carolos étaient présents. Au programme : des initiations, des découvertes, des renseignements aussi. Objectif : sensibiliser à l’importance de faire du sport, fournir tous les renseignements en un même lieu et permettre, pourquoi pas, de se décider et choisir un sport.

" Nous avons 3 filles et on veut vraiment qu’elles fassent toutes les 3 un sport, explique Nisdi Ouahdi. Je suis donc ici avec elles et mon mari et c’est vraiment une super idée d’avoir regroupé toute l’offre en un seul lieu et un même moment. Une de mes filles a déjà trouvé un club de foot pour aller faire un essai mercredi prochain. "

Faire l’équitation ou de la natation, de l’athlétisme ou de la voile, ce n’est évidemment pas la même démarche, ni le même budget d’ailleurs. L’aspect financier n’est pas oublié lors de cette fête où plusieurs stands expliquent aux visiteurs toutes les aides et primes disponibles pour alléger le coût d’une affiliation.

" L’aspect financier est clairement un frein constate, Jean Pierre Lievens, trésorier du club " Carolo Foot ". Des parents reculent face au coût d’une affiliation ou demandent de payer en plusieurs fois. On essaye de notre côté de diminuer au maximum le prix et d’obtenir un maximum de subsides. Ces aides sont ultra-importantes ! "

Pour rappel à Charleroi, depuis quelques années, un " chèque sport " pour les jeunes et les seniors existe. Son montant vient d’être augmenté à 100 euros et les conditions d’accès élargies. De quoi alléger significativement, pour de nombreuses familles, le montant de l’inscription dans un club sportif.