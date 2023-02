Charleroi : premier marché public pour le futur "vélo-ring"

Ficelé en 2019, le projet d’un ring carolo entièrement dédié aux vélos se concrétise un peu plus ce jeudi avec le lancement d’un premier marché public qui concerne la première phase de travaux.

Pour rappel l’idée est de créer, à moyen terme, une boucle, une voie cyclable de 24 km autour de Charleroi et qui se dessinera dans une zone située au minimum à 1 km du centre-ville et à 3 km au maximum. De cette boucle partiront une série de couloirs cyclistes de pénétration vers le centre-ville : le tout pour faciliter la mobilité.

La première phase concerne la partie sud de ce futur ring cycliste et les communes de Marchienne-au-Pont, Mont-sur-Marchienne, Couillet et Marcinelle mais au total, ce sont pas moins de 60 voiries qui seront aménagées en plusieurs phases : "Parfois on créera simplement des pistes cyclables mais parfois aussi une rénovation totale de la voirie de façade a façade sera nécessaire, précise Xavier Desgain, l’échevin de la mobilité de Charleroi. C’est un projet d’envergure qui va durer des années et coûter des dizaines de millions d’euros mais les demandes de nombreux citoyens et des associations concernées ainsi qu’une consultation populaire en faveur d’aménagements pour les cyclistes justifient entre autres ces investissements."

On l’a compris, l’enjeu est clairement d’inciter, convaincre et pousser les carolos à utiliser ce moyen de transport encore beaucoup trop peu utilisé à Charleroi par rapport à d’autres grandes villes du pays. 75.000 carolos habitent à moins de 3 km du centre-ville et sont donc directement concernés. La ville espère que les premiers coups de pelle de ce vaste projet pourront encore avoir lieu en 2023.