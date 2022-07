Charleroi poursuit ses emplettes à l’Union : Damien Marcq fait son retour au Mambourg

Un jour après avoir officialisé l’arrivée de Jonas Bager en provenance de l’Union, le Sporting de Charleroi annonce la venue d’un autre joueur du Parc Duden. Un visage familier pour les supporters puisqu’il s’agit de Damien Marcq.

Le milieu français a signé un contrat d’un an accompagné d’une saison en option. Damien Marcq restait sur une saison pleine avec les Saint-Gillois avec lesquels il a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues. Arrivé en fin de contrat, il n’avait pas été prolongé.

Le Français n’arrive pas en terrain inconnu puisqu’il a déjà évolué au Sporting entre 2013 et 2017. "Durant son premier passage chez nous, le plus long chapitre de sa carrière, ce milieu de terrain de désormais 33 ans aura porté 141 fois le maillot zébré, pour 3 buts et 8 assists […] Son immense expérience, acquise durant près de 400 matchs professionnels, sera très utile pour encadrer notre jeune équipe" a fait savoir le club carolo dans un communiqué.