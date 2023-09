Charleroi : plus de 20 kilomètres d’archives qui cherchent à s’étoffer encore

Durant près de 40 ans, le bouquiniste du Passage de la Bourse à Charleroi, Etienne Grandchamps, a écumé les bibliothèques. Dans sa cave, plus de 400 caisses à bananes restaient à trier. Il lui aura fallu deux ans pour le faire. Mais aujourd’hui, il remet à la ville de nombreuses archives. Le premier règlement de police de la ville, de 1693, un vieux plan de rénovation d’une école de Montignies-sur-Sambre, des règlements internes aux charbonnages, des documents judiciaires… La collection est variée. "Aujourd’hui, c’est un devoir pour moi de les remettre. Lorsque j’aurai disparu, ces papiers disparaîtront avec moi si je n’en fais rien", sourit le bouquiniste, pas peu fier de son butin.

Certains documents seront précieux aux archivistes de Charleroi. D’autres seront plus anodins, d’apparence en tout cas. "Il n’y a pas de petit document. Tout peut nous servir, nous être utile… Une lettre, une photo, une carte peuvent donner de nombreuses indications ou avoir une forte portée émotionnelle. Chaque élément est un témoin du passé", assure Christian Joosten, responsable de la valorisation des archives à Charleroi.

Dans les armoires, les albums, les greniers, les caves, tout particulier dispose d’archives. "La première chose, avant de nous contacter, est de ne pas faire de tri préalable. Les informations sont là où on ne s’y attend parfois pas. Il suffit de nous contacter pour que l’on puisse prendre connaissance de ces informations qui expliquent la vie de nos aïeuls. Une photo d’équipe d’un club de football peut nous indiquer de nombreuses choses sur l’évolution de cette association par exemple. La petite histoire s’écrit dans la grande !"

S’il est possible de déposer des archives, il est également possible de les consulter tous les jours sur rendez-vous. "Nos archives s’étendent déjà sur 20 kilomètres si on les additionne. Nous sommes des passeurs. Notre objectif est de pouvoir faire découvrir des documents à des personnes qui se posent des questions", conclut l’archiviste.