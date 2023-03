Charleroi : pas plus de cambriolages après l’extinction partielle de l’éclairage public

Rina y habite depuis 5 ans et demi, Sophie le connaît depuis son enfance. Depuis quelque temps, elles disent ne plus se sentir totalement en sécurité, remarquent beaucoup de passages dans leur quartier, "certaines personnes repèrent peut-être de maisons", expliquent-elles, "et l’extinction de l’éclairage public la nuit n’arrange rien."

Les chiffres de la police

La zone de police de Charleroi nous a livré ses chiffres (complets, à quelques jours près) : si on compare le mois de février 2022 à celui de février 2023, pour les vols commis dans les habitations entre minuit et 5 heures du matin, on passe de 6 à 7 vols. Tout horaire confondu, il y a eu 88 vols en février 2022 et 91 en février 2023. Il n’y a donc pas eu une explosion du nombre de cambriolages depuis que l’éclairage public est éteint la nuit. David Quinaux, le porte-parole de la zone de police de Charleroi précise : "Les voleurs ont besoin de lumière. Ils vont se servir, la plupart du temps, de lumière naturelle. Il y aura par exemple une augmentation des cambriolages lors des nuits de pleine lune. S’ils sont dans le noir complet, ils ont besoin de lampe torche et cela augmente leur risque de se faire repérer."

Même constat à Enghien

Dans la commune d’Enghien, l’éclairage public a aussi été coupé pendant la nuit pendant plusieurs semaines. Au mois de janvier, les autorités communales ont finalement décidé de le rallumer. À ce moment-là, il y avait une vague de cambriolages. Le bourgmestre d’Enghien, Olivier Saint-Amand explique : "Le fait d’avoir rallumé l’éclairage public n’a pas réduit le nombre de vols. C’était une demande de la police pour faciliter leur travail, pour appréhender les voleurs. Une fois que la police a identifié et arrêté le groupe de voleurs, cela s’est calmé."

Rassurer les habitants

À Enghien, le fait de rallumer l’éclairage public, en pleine vague de cambriolages, a rassuré en partie les habitants, même si cela n’a pas tout de suite fait changer la situation. À Marcinelle, dans leur quartier, Rina et Sophie parlent aussi de ce sentiment d’insécurité grandissant lorsque l’éclairage est éteint la nuit.