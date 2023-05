Charleroi : où sont les femmes ? Le collectif CharlieQueen a besoin de vos archives

Qui sont les femmes qui ont marqué l’histoire de Charleroi ? Qui sont les femmes carolos qui ont marqué l’histoire au sens large ? Le collectif CharlieQueen est à leur recherche et fait appel à vos archives privées. "Des lettres, du son, des vidéos, des écrits… Toutes les archives qui parlent des femmes qui ont un lien avec la région de Charleroi", explique Margaux Joachim, la coordinatrice du projet. "L’histoire a souvent été écrite par des hommes. On a un prisme en fonction de notre vécu et les hommes ont écrit l’histoire telle qu’il la voyait, la comprenait, dans un système patriarcal où il y avait déjà une domination des hommes sur les femmes. Par le passé, les femmes étaient cantonnées à la sphère privée. On ne leur portait pas toujours d’intérêt et elle n’avait toujours le droit de partager leur vécu et leurs œuvres dans l’espace public."

Pour en savoir plus sur ces femmes, le collectif CharlieQueen a donc besoin d’archives privées, anciennes ou récentes, tous domaines confondus : femmes artistes, expertes, politiques, architectes, ouvrières, militantes, sportives, héroïnes du quotidien...



Il est possible de donner ses archives ou de les prêter. Elles serviront à documenter l’histoire des femmes de Charleroi. Une exposition devrait aussi être organisée l’an prochain.



Les infos auprès des Archives de la ville de Charleroi : archives@charleroi.be ou 071/86.15.20. Vous pouvez aussi en savoir plus sur le projet sur www.charliequeen.org