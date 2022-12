Charleroi ne regrette pas d’avoir maintenu sa patinoire sur le village de Noël

Alors que de nombreuses villes ont renoncé à installer une patinoire sur leur village de Noël à cause de la flambée des prix de l’énergie, Charleroi avait décidé de maintenir sa patinoire à glace. Les critiques avaient alors fusé. Mais deux semaines après le coup d’envoi du marché de Noël, la ville ne regrette pas son choix.

Pas de regrets parce que les amateurs de patins à glace sont nombreux et ils ne viennent pas que du pays noir. "Il y a vraiment un engouement pour notre marché de Noël, on croise ici beaucoup de Français", se réjouit Babette Jandrain, l’échevine des fêtes de Charleroi. "Alors est-ce grâce à notre patinoire ? C’est trop tôt pour le dire... Toujours est-il que les Carolos et les touristes sont au rendez-vous", ajoute l’échevine.