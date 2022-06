Charleroi : moins de pollution et d’accidents dans la zone 30

En février 2021, le conseil communal de la Ville de Charleroi instaurait de manière définitive une zone 30 dans tout l’intra-ring carolo. Plus d’un an après, l’échevin en charge de la mobilité, Xavier Desgain, révèle que la pollution et les accidents ont nettement baissé.

En effet, selon les chiffres de la Ville de Charleroi, on constate dans le centre une diminution de 25% des concertations de dioxyde et de monoxyde d’azote. Du côté des accidents, il y en a eu un peu plus de 300 en 2018, contre 150 en 2021. Et la tendance semble, pour l’instant, se confirmer en 2022.

"Ce qu’on observe, c’est que les usagers roulent moins vite qu’avant. Les automobilistes sont plus attentifs aux usagers faibles de la route. On a aussi plus de personnes qui pratiquent la mobilité douce. Il y a plus de vélos, plus de trottinettes", constate Xavier Desgain.