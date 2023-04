Charleroi - Malines : la CBAS donne raison aux Malinois et leur accorde les 3 points

Fin de la saga concernant le match arrêté entre Charleroi et Malines. La Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) a tranché en faveur du club malinois. Les trois points du match lui sont octroyés, et un score de forfait est acté. Charleroi contestait la procédure d’arrêt du match et avait, via son avocat, introduit un recours pour obtenir de le faire rejouer. Le club hennuyer n’a donc pas été entendu. C’est un coup dur pour les Carolos qui sont en pleine bourre et luttent pour la qualification pour les Europe Playoffs (PO2). Charleroi se rend au Standard vendredi avant de recevoir Genk pour la dernière journée de la phase classique.

Cette nouvelle est aussi, par ricochet, une bonne affaire pour les concurrents de Charleroi (47 points, 8e) que sont Anderlecht (46 points) et le Cercle Bruges (44).

Plus d’informations à suivre.