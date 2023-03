Charleroi – Malines, arrêté en novembre, devra bien être rejoué : "L’injustice est réparée" pour Pierre-Yves Hendrickx

Le Conseil disciplinaire de la Fédération belge de football a tranché, le match entre Charleroi et Malines, arrêté le 12 novembre dernier, devra bien être rejoué, annoncent les journaux du Groupe Rossel et la DH.



Le vice de procédure relevé par le Sporting de Charleroi a donc fait mouche. L’arbitre de l’époque avait arrêté le match sans consulter le commissaire de police présent… alors que dans le règlement c’est obligatoire. La rencontre sera disputée à huis clos.

"En tout cas on a rétabli pour ce qui était à nos yeux une injustice", explique Pierre-Yves Hendrickx au micro d’Erik Libois. "Selon nous le match avait été arrêté de manière irrégulière. On l’a plaidé deux fois et la deuxième fois on a été entendu effectivement.

Et le directeur général du Sporting d’expliquer la décision d’aller en justice deux fois :

"À chaque réunion des matches delegate, on parle des trois phases et de comment arrêter la phase trois. Ce jour-là, ça ne s’est pas passé comme ça. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde était d’accord pour dire que les joueurs ne méritaient pas ça car on dominait Malines et c’était un acte isolé à l’opposé du jeu. Le commissaire n’a pas donné son avis sur l’arrêt du match. Et d’un autre côté, on prend quand même un huis clos total et 10.000 euros d’amende parce que le climat était détestable ce jour-là. Mais on a réussi à séparer les deux axes. L’injustice est réparée."

Pour rappel, le match avait été interrompu à une petite vingtaine de minutes du terme après des débordements des supporters carolos, alors que leur équipe menait 1-0.

En cas de succès, les Zèbres pourraient faire une bonne affaire dans la course au Top 8. Mais pour Pierre-Yves Hendrickx, ce match ne va pas tout changer non plus. "Il nous reste maintenant cinq matches, plus un. Oui c’est un bonus, mais ce ne sera pas que ce match-là qui va décider de nos PO. Il y a quatre équipes pour une place."