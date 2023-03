Charleroi – Malines, arrêté en novembre, devra bien être rejoué

Le Conseil disciplinaire de la Fédération belge de football a tranché, le match entre Charleroi et Malines, arrêté le 12 novembre dernier, devra bien être rejoué, annoncent les journaux du Groupe Rossel et la DH.



Le vice de procédure relevé par le Sporting de Charleroi a donc fait mouche. L’arbitre de l’époque avait arrêté le match sans consulter le commissaire de police présent… alors que dans le règlement c’est obligatoire. La rencontre sera disputée à huis clos.



Pour rappel, le match avait été interrompu à une petite vingtaine de minutes du terme après des débordements des supporters carolos, alors que leur équipe menait 1-0.



En cas de succès, les Zèbres pourraient faire une bonne affaire dans la course au Top 8.