Charleroi-Malines arrêté : Charleroi prend acte du forfait infligé par la CBAS mais réfléchit à "d’autres actions"

Charleroi "a pris acte" du verdict de la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS) dans l’affaire du match arrêté face à Malines. La CBAS a décidé mardi d’invalider la décision du Conseil disciplinaire de l’Union belge en infligeant une défaite par forfait aux Carolos.

"Le Sporting de Charleroi a pris acte de la décision du CBAS de ce jour d’attribuer trois points au KV Malines", a écrit le Sporting dans son communiqué, ajoutant qu’il est "interpellé par deux considérations sur lesquelles se base la décision."

"Le CBAS a considéré que la situation dans le stade, entre la phase 2 et la phase 3, c’est-à-dire entre la 14ème et la 67ème minute (53 minutes, outre la mi-temps !) ne s’améliorait pas, voire s’était aggravée dans les tribunes, ce qui nous parait inexact. Le CBAS constate la non-application du règlement lors de la phase 3 mais estime que la concertation de l’arbitre avec la police à la 14ème minute (phase 2) était suffisante… Ceci en contradiction avec la jurisprudence du match Saint-Trond-KRC Genk (2019), lors duquel il a été jugé que la non-concertation de la police (phase 3) rendait la procédure d’arrêt de match irrégulière", peut-on lire dans le communiqué.

Par conséquent au classement, Charleroi reste 8e avec 47 points et donc concerné par la lutte pour le top 8. Les Carolos ne comptent qu’un point d’avance sur Anderlecht, 9e, et trois sur le Cercle Bruges, 10e, avec deux rencontres encore à jouer. Malgré sa victoire, Malines reste 13e avec 36 points. "Le Sporting de Charleroi se donne le temps de réfléchir et d’envisager éventuellement d’autres actions face à cette sentence", a conclu le club.