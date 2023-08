Charleroi : les véhicules trop bruyants seront saisis immédiatement

Une modification du règlement de police a été adoptée, hier soir, lors du conseil communal de Charleroi et c’est, semble-t-il, une première en Wallonie. Désormais, les véhicules qui dépassent les normes de bruit – de 60 dB (A) à 80 dB (A) en fonction du type de motorisation – pourront être saisis illico pour une durée de 72 heures.

À l’initiative de cette nouvelle disposition, le conseiller communal C + Tanguy Luambua se réjouit qu’elle ait été étudiée, formalisée et finalement adoptée : "imaginez que vous êtes dans votre lit et tout à coup, dans la rue, un Fangio, un kéket passe en faisant rugir son moteur. Avec la densité de population que l’on connaît à Charleroi, cela peut réveiller des milliers de personnes. C’est une problématique qui est loin d’être anodine qui peut avoir un impact sur la santé des citoyens".

Les policiers qui constateront ces excès sonores auront donc la possibilité de procéder à la saisie administrative du véhicule. Au terme des 72 heures minimum de cette saisie, le propriétaire devra se présenter à l’Hôtel de Police pour en solliciter la récupération. Les frais de fourrière seront à charge du contrevenant, évidemment. "C’est une réelle avancée pour la tranquillité et la santé des carolos", estime encore Tanguy Luambua. "J’avais fait cette suggestion fin avril et je suis ravi de la voir adoptée aujourd’hui".

Cette décision intervient alors que des rodéos urbains ont été signalés ce début de semaine à Jumet. Des courses sauvages qui nuisent à la quiétude de nombreux riverains.