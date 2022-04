Charleroi : les terrasses covid de l’Horeca seront-elles encore étendues cet été ?

Les établissements Horeca de Charleroi ont pu profiter, pour ceux qui en avaient encore besoin, de l’extension des terrasses décidées en urgence pendant les périodes Covid. Mais ces "terrasses covid" ont pris fin le 31 janvier 2022 et désormais, les gérants de bars, de cafés et de restaurants qui souhaitent une plus grande terrasse doivent introduire une demande en bonne et due forme, auprès de la police administrative.

Cette fois-ci, il n’y a plus d’urgence et la Ville de Charleroi risque d’être un peu plus attentive aux différentes conditions entourant ces demandes : empiètement sur le trottoir, sur les pistes cyclables, sur les places de parking, conséquences sur le voisinage, etc. La Ville, via son échevine du commerce Babatte Jandrain, espère toutefois qu’un maximum d’établissements introduiront cette demande. L’année dernière, près de 150 bars et restaurants avaient profité des terrasses Covid. Si les procédures de 2022 aboutissent, les établissements garderont cette autorisation pour une période de trois ans.