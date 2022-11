Charleroi : Les éoliennes désormais autorisées aux abords de l’aéroport

La zone de protection du radar autour de l’aéroport carolo disparaît donc complètement. Un contour de 3 kilomètres est ainsi libéré. Ce qui pourrait donner lieu à la construction de plusieurs éoliennes par des opérateurs privés.

Par ailleurs, les promoteurs ne devront plus fournir d’étude en amont, Skeyes se chargera directement de l’analyse.

"Actuellement, des centaines d’éoliennes sont bloquées en Wallonie et en Flandre à cause des contraintes aéronautiques", explique Fawaz Al Bitar, Directeur général d’Edora, la fédération des constructeurs d’énergie renouvelable. "C’est donc fondamental de libérer ces contraintes et de permettre une meilleure cohabitation entre les éoliennes et les radars."

Coût pour un seul radar : 5 millions d’euros, financés entièrement par le gouvernement fédéral.

Après l’aéroport de Charleroi, Skeyes entend implanter cette technologie de radars à l’ensemble des aéroports belges. Pour le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet, "cet investissement va permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives afin de pouvoir augmenter de 1,5 gigawatt la production éolienne en Belgique".