Charleroi : les automobilistes roulent trop vite sur le boulevard Tirou

À Charleroi, la limitation de vitesse est de 30 km/h dans l’intraring, une limitation peu respectée sur le boulevard Tirou. Comme l’indiquent les journaux l’Avenir et la Dernière Heure, seul un automobiliste sur 2 respecte la zone 30. L’échevin de la mobilité Xavier Desgain, a fait le point lors du conseil communal et les mesures enregistrées du mois d’avril montrent qu’un usager sur deux y circule à plus de 40 km/h, certains ont même été jusqu’à 80 km/h. Ailleurs dans le centre, cette limitation de vitesse est plutôt bien respectée.

Pour faire respecter les 30 km/h sur le boulevard Tirou, la solution d’installer un radar permanent a été étudiée mais le projet a été rejeté par la région wallonne (SPW). La police continuera donc de placer des radars mobiles sur le boulevard.

L’échevin explique aussi dans ces deux quotidiens, que la qualité de l’air en centre-ville s’est améliorée grâce à cette zone 30.