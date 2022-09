Charleroi : le vitoulet mis à l’honneur aux Fêtes de Wallonie

Le vitoulet est une tradition qui se transmet dans les familles carolos de génération en génération. Il a la particularité de se préparer rapidement, ce qui permettait autrefois d’en servir au cas où un invité arrivait à l’imprévu. "Imaginez la grand-mère qui reçoit des amis ou de la famille et elle n’a rien préparé. Elle envoyait les gamins chez le boucher chercher du hachis de porc et de bœuf. Une fois arrivé, on pouvait cuire les boulettes. En une heure, on pouvait passer à table", se souvient Christian Meysman, animateur du concours.

Mais ne confondez surtout pas le vitoulet avec les boulettes liégeoises. “Le vitoulet, c’est tout un art. Les boulettes liégeoises, c’est plutôt de la sauce sucrée. Tandis qu’ici, non. Normalement, selon la recette originale, cela se mange nature et souvent froid. On l’arrose avec le jus de cuisson, et la graisse qui a fondu dans le beurre” explique-t-il.