Charleroi : le Resto du Coeur organise des ateliers numériques

Former et outiller les personnes à se débrouiller avec internet pour les autonomiser, c’est l’objectif principal de ces ateliers numériques. Pratiquement, ils se déroulent sur tablettes : l’écran est suffisamment grand pour que tout soit visible, mais l’appareil ressemble au smartphone dans son utilisation. "On fournit la connexion internet et les tablettes afin que tout le monde soit sur un pied d’égalité pour découvrir l’informatique ou se perfectionner", souligne Thomas, formateur à Interface.3 Namur, l’asbl partenaire de ces ateliers.

À terme, un guide pratique sur l’utilisation d’internet sera construit grâce aux échanges qui auront eu lieu lors de ces ateliers numériques. Une étape supplémentaire pour rendre le web accessible au plus grand nombre et une manière, pour l’association, de contribuer à résorber la fracture numérique.