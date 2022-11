Charleroi : le plan hiver est activé et bénéficiera d’un coup de pouce financier de la Wallonie

Toute l’année, le Resto du Coeur de Charleroi propose à ses bénéficiaires un repas chaud à midi, plus de 350 par jour, en moyenne. Des bénéficiaires malheureusement de plus en plus nombreux, chaque année. Le Resto n’a pas attendu ce premier novembre pour passer en mode hiver. Depuis presque un mois, en plus du dîner, un petit-déjeuner est offert dès 8h30. Le "chauffoir", c’est le nom de ce moment de partage hivernal à la sortie de la froide nuit. Claudine est une habituée du resto : "ici, on vient chercher la chaleur, témoigne-t-elle. On rencontre des gens, des amis, on joue aux cartes. On a toujours un sourire des gens du resto qui nous servent les croissants et le café. On est très bien reçu". Le jour de notre visite, ils étaient déjà une dizaine à attendre devant les portes une heure avant l’ouverture. Certains ayant passé la nuit dehors, d’autres venant d’un abri de nuit, d’autres encore n’étant pas sans logement mais dans une situation d’urgence sociale, sans ressources. Et alors que les grands froids ne sont pas encore là, le Resto du Coeur a déjà servi jusqu’à 80 petits-déjeuners, certains matins.